“Vi desmayarse a mi mamita”: Aylén Milla remece con desgarradora experiencia de sus papás durante su tratamiento

La influencer argentina Aylén Milla se ha encargado de transparentar cada paso de su tratamiento debido al cáncer de mama que le diagnosticaron hace meses. Un difícil desafío que no solo causa estragos en su salud, sino que también en otros aspectos de su vida, como la familia.

Si bien gran parte de las consecuencias de las quimioterapias ha podido evidenciarlas con cambios en su piel, la caída de su cabello e incluso retención de líquido que no le permite desenvolverse con normalidad, en esta ocasión acudió a sus redes para compartir un mensaje sobre cómo ha afectado todo esto a sus padres.

Desde su perspectiva como hija, la modelo sostuvo que “se me rompe la p*** alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad”.

El relato de Aylén

“Ver efectos físicos en ello por esto, me destroza el alma en pedazos. Intentan ser fuertes y yo también lo intento”, continuó en su reflexión.

Lo anterior, según contó, porque el pasado martes vio a su madre desmayarse en la clínica “mientras estábamos dentro de la sala de ecografías mamarias. No pudo con el dolor y perdió su consciencia”, dijo.

“Qué duro debe ser…”

Siguiendo con este sentir, Milla destacó lo complejo que es acompañar en un proceso como este, ya sea familia, pareja o amistades.

“Que dios bendiga a toda la gente que me ayuda y me acompaña en este momento”, expresó.

“Ahora entiendo cada minuto que mi hermana me defendió, mi familia, amigas… si me pongo en la otra vereda, no dejaría que nadie le haga el más mínimo daño“, cerró en sus historias de Instagram.