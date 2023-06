“Me siento bien, de momento”: Aylén Milla compartió su postoperatorio tras someterse a dolorosa cirugía

La modelo argentina Aylén Milla se sometió este martes a una dolorosa operación quirúrgica en medio de su tratamiento en contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada a sus 32 años.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer trasandina explicó que se trató de una marcación en la mama que le causó mucho dolor.

El relato de Aylén Milla

El día después del procedimiento, este miércoles, la ex chica reality compartió el post operatorio con sus seguidores y seguidoras.

“Ayer me operaron de la mama y me sacaron ganglio centinela y así estoy, haciendo los ejercicios pertinentes para que no se me atrofie el post”, relató en stories.

En esa línea, la modelo explicó que el procedimiento al que se sometió “fue mastectomía parcial más ganglio centinela. Eso fue mi cirugía. Me siento bien, de momento”.

“Estoy en buenas manos, me he tratado todo en clínica Meds. Mis profesionales que recomiendo fielmente y mis enfermeras favoritas todas que me hicieron mi día a día. Las quiero mucho”, concluyó.