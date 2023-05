“No me da vergüenza”: Aylén Milla comparte su primera foto post quimioterapia junto a reflexivo mensaje

La atención está posada sobre la modelo e influencer Aylén Milla, quien remeció las redes sociales tras dar a conocer la difícil lucha que ha debido enfrentar en contra del cáncer de mamas.

Todo surgió como una especulación levantada por los propios seguidores, quienes se mostraron preocupados por el estado de salud de la trasandina.

Sin embargo, con el pasar de los días y apenas se sintió segura de compartir la noticia, mediante una transmisión en vivo en Instagram dio a conocer este diagnóstico.

Junto a ello, la ex chica reality recibió miles de comentarios de apoyo y cariño. Aunque esto no solo por su enfermedad, sino por la valentía que requirió el exponer este proceso personal de forma pública.

Continuando con su relato, Aylén acudió nuevamente a sus redes sociales para compartir su primera foto después de someterse a una quimioterapia.

En ella se dejó ver sin maquillaje ni peluca, solo un sombrero cubriendo su cabeza.

“Así despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia. Rojitos e irritados por el corticoide o por el taxol del medicamento. Y con retención de líquido”, explicó.

Sin embargo, compartió un reflexivo mensaje. “Esto soy, no me da vergüenza. Y lo asumí, pro eso me tardé meses en contarlo. Era mi proceso“, cerró.

Mira la foto a continuación: