Aylén Milla rompe el silencio y reconoce complejo momento personal: “Creo que estoy sacando fortaleza”

Aylén Milla ha causado preocupación entre sus seguidores tras realizar una serie de publicaciones, las cuales darían cuenta de un complejo momento a nivel personal.

“Quería recordarles que todo es posible y que se lucha hasta el final”, señaló la influencer y ex chica reality hace aproximadamente un mes en su cuenta de Instagram.

En una de sus post más recientes, la argentina indicó que “para ser sincera, un poco seria a veces, no será mi pelo, serán pestañas postizas hoy, pero aquí estamos dándolo todo desde nuestro corazón y a medida que lo sentimos“.

Este lunes, Milla se sinceró sobre su presente en una transmisión en vivo con Angélica Castro. “Estoy pasando por un momento difícil, el cual todavía no estoy preparada para comunicar. Agradezco la preocupación, el respeto”, expresó la modelo.

“Podría esconderme y desaparecer del mundo, pero no lo hago, porque tengo que seguir trabajando (…) Creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que atraviesan algo similar, pueden ser muchas enfermedades, perder un ser querido o haber terminado con una pareja”, agregó.

“El mensaje que quiero transmitir, es esa fuerza, y que a pesar de que estemos pasando un momento duro, la vida sigue adelante, y hay que ponerle el pecho a las balas“, reflexionó.

En ese sentido, reconoció que “no me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, estoy enfocada en los proyectos que vendrán cuando todo esto pase”.

