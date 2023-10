Aylén Milla recuperó su cabello tras vencer batalla contra el cáncer: “Lo importante es que estoy viva”

“¡Confirmado! El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida. Bendición de renacer”, fue parte de lo que Aylén Milla dijo cuando logró vencer a la compleja enfermedad.

La modelo ganó una batalla que fue completamente inesperada: “Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años, y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo)”, confesó.

Y fue entonces que aclaró que fue gracias a este oscuro capítulo de su vida que recogió grandes aprendizajes: “Me dijiste: ‘Hola, vengo a enseñarte muchas cosas a que no estás entendiendo por las buenas’. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté qué quieres mostrarme”, reveló a través de redes sociales en aquel entonces.

Y es ahora que su recuperación continúa, aunque con signos que son más visibles desde el punto de vista físico y estético, porque ella ha podido recuperar su cabello lentamente, como es habitual luego de enfrentarse a los tratamientos con quimioterapia.

Volvió su cabello, esta vez con más fuerza

“El que no me volviera a crecer el pelo, las pestañas y las cejas fue una opción. Así que decidí mostrarme sin pelo y sentí que fue algo súper natural. Antes, por parejas superficiales, sin el pelo largo no me sentía sexy. Y ahora esto es lo que hay y es más que suficiente“, reveló a LUN.

“Con lo que fuera me iba a sentir bien, porque lo importante es que estoy viva. Cuando me volvió a crecer el pelo fue emocionante. Ahora tengo el pelo corto, que es algo que jamás hubiera hecho por mi cuenta y es maravilloso”, agregó sobre su recuperación.

Además, como es habitual en ella, continuó evaluando su proceso con altura de miras: “Podría usar peluca todos los días, pero prefiero sacarle el lado bonito a lo que la vida te presenta. Las uñas también las he ido recuperando”, cerró.

