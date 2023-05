Aylén Milla reflexionó por regreso de Claudia Conserva a la TV tras cáncer: “No todas tenemos las mismas posibilidades”

La semana pasada, Claudia Conserva sorprendió al revelar una noticia que todos sus seguidores esperaban con ansias recibir: Terminó su tratamiento contra el cáncer y aseguró que ya “no quedan rastros” de la enfermedad en su cuerpo.

“Estoy muy contenta, porque me avisaron que en la biopsia no existían rastros de cáncer. Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que les dieron resultados positivos”, expresó en el documental Brava.

El regreso de Conserva a la TV

Asimismo, este martes realizó otro importante anuncio: Dio a conocer que está preparando su regreso a la televisión debido a una orden médica, luego de vivir “el año más difícil de su vida”.

“Por orden médica debo hacer cosas que me hagan bien y feliz y una de esas es reencontrarme con ustedes, devolverles todo el cariño que recibí en este periodo tan duro. Agradezco estar viva y que me hayan esperado”, expresó en su cuenta de Instagram.

La reflexión de Aylén Milla

Fue en esa misma publicación donde miles de usuarios felicitaron a la conductora de televisión, incluyendo a Aylén Milla, la influencer y ex chica reality que en noviembre pasado fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

“La orden médica debería incluir siempre como posdata, ‘sea feliz'”, escribió en la publicación, a lo que añadió que “cada persona tiene distintas herramientas y formas de ser feliz. Ojalá que siempre sanamente”.

En ese sentido, Milla lanzó una potente reflexión y aseguró que “entendemos esta enfermedad todas de formas diferentes y también no todos tenemos las mismas posibilidades“.

“Es una reflexión general sobre todas las mujeres que padecemos esta enfermedad y a veces es triste que no todas tengan herramientas para pasarla de la mejor manera para la salud mental. Digo esto porque estoy segura que me comprenderás, Clau”, concluyó la creadora de contenidos en su mensaje.