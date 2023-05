“Esta es la realidad”: Aylén Milla se mostró al natural para exponer efectos del cáncer y quimioterapia en su piel

Tras semanas sin dar a conocer la dura situación por la que atraviesa, Aylén Milla se sinceró este jueves y reveló que padece cáncer de mama comportado como triple negativo.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo argentina se dejó ver con un pañuelo que tapa su cabeza y entregó detalles de la enfermedad que según dio a conocer, la aqueja desde principios de año.

La explicación de Aylén Milla

Según comentó, lleva 16 quimioterapias en el cuerpo y perdió el cabello de su cabeza, pestañas y cejas. “Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”, confesó.

En esa línea, posteriormente publicó una storie en donde mostró cómo luce su piel producto del duro tratamiento contra el cáncer.

“Está bien, no pasa nada. No me afecta mostrarlo ahora que lo saben”, señala en el video mientras se quita el maquillaje. “Esta es la realidad que me ha gustado compartir. La piel es uno de los órganos más afectados con la quimioterapia”, añadió.

“Esta es mi piel realmente. Arde y pica un poco. La controlo bastante con productos de pieles atópicas y una crema puntual de manzanilla. Importante no saturar la piel”, complementó en el registro.

Revisa el video completo acá: