El sanador viaje de Aylén Milla tras revelar que padece cáncer: “Esta es mi forma de llevar las cosas”

Aylén Milla no ha parado de dar que hablar desde que reveló que desde algunos meses se encuentra luchando contra un cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer argentina dio a conocer que se ha sometido a 16 quimioterapias y que producto de eso no tiene cabello en su cabeza, cejas y pestañas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aylén Milla (@aylenmilla)

Luego de revelar su padecimiento, la modelo anunció a través de sus stories de Instagram que realizó un viaje en medio de su tratamiento.

“Y nos vamos. Si me fui en plena quimioterapia a Uruguay a la playa, también me voy ahora y que viva la vida! Esta es mi forma de llevar las cosas”, señaló en la red social.

Horas más tarde, comentó que estaba en Brasil y utilizó su tiempo para agradecer a sus seguidores y seguidoras por el apoyo recibido.

“No me alcanzan los dedos de las manos ni las horas del día para poner like y amor y responder cada uno de sus mensajes como me gustaría hacerlo”, señaló.

“Quiero decirles que intento leerlos todos. Que estoy demasiado agradecida por el amor que estoy recibiendo. Jamás me esperaba tanto de un video que subí, el cual dudé mucho de contar mi cáncer”, añadió.