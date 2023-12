Azzartt Maveth respondió a críticas por video en estado de ebriedad

La influencer Azzratt Maveth reaccionó mediante su cuenta de Instagram a los duros cuestionamientos que recibió durante la última semana tras publicar un video donde sufre una caída al estar en estado de ebriedad, después de asistir a una fiesta.

La joven, popularmente conocida como “La Tía de la Micro”, recalcó que es una mujer adulta que se responsabiliza por sus acciones y tuvo duras palabras para quienes involucraron a su hijo dentro de la polémica.

¿Qué dijo Azzartt?

“¡La gente grave, oye! No le veo lo grave a tomar y curarse, mis cercanos saben que si salgo en auto me cuido, no tomo y más si ando con mis amigas”, explicó la joven mediante sus historias de Instagram.

En esa misma línea, explicó que asistió a dicha fiesta en un taxi “para tomar y disfrutar” y añadió: “Mi última ca… del año ¿Y qué? Estoy soltera y por primera vez lo estoy disfrutando a morir”.

Al respecto, tuvo duras palabras para quienes cuestionaron su maternidad tras la publicación del video: “Minas cartuchas que dicen ‘Qué vergüenza’, ‘el hijo’ y otras estupideces: Amiga, soy una mujer grande, resuelta, con mis cosas. Nadie me mantiene, mi hijo se va los fines de semana con su familia a disfrutar y listo”.

Además aprovechó para enviar una sugerencia a sus detractores: “Seguro ustedes nunca han terminado así po’ y si no, qué pena por ustedes, o mejor aún, nunca es tarde para hacerlo”.

El polémico video

La joven se vio sometida a una semana completa de duras críticas, a raíz de un registro que publicó en su cuenta de TikTok, donde aparece en el estacionamiento de una conocida fiesta capitalina.

Maveth, que se encontrada en estado de ebriedad, se apoyó en una pandereta para poder sacarse un zapato, pero se resbaló, cayendo de cara al suelo, lo que provocó impactantes comentarios por parte de sus seguidores, donde incluso cuestionaron su rol como madre.

