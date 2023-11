Azzartt Maveth reveló noble gesto de Bambino cuando estuvo embarazada: “Fue chocante”

El ex jugador de Gran Hermano Chile, Fernando Altamirano, entregó detalles de su vínculo con Azzartt Maveth, a quien conoce hace más de siete años cuando intentaron tener una relación amorosa.

Incluso, hace pocos días, la influencer conocida en TikTok como “la tía de la micro” manifestó su molestia al ver un apasionado beso de Altamirano con Scarlette Gálvez en el reality show de Chilevisión.

En conversación con el programa online Gran Espía, Bambino afirmó que “nos conocemos hace varios años atrás, como siete”.

“Cuando nos conocimos al principio, claramente fue algo más. No era que nos estábamos conociendo como amigos”, partió aclarando.

Sin embargo, en medio de los primeros coqueteos, Azzartt le contó a Fernando que estaba embarazada, lo que provocó un inesperado gesto por parte del productor de eventos deportivos.

El gesto de Bambino con Azzartt

“Se dio la situación que Azzartt estaba embarazada y la cosa es que igual éramos chicos, yo tenía creo que 19 y Azzartt 20. Ella me dijo que igual sentía que no me quería cortar las alas, en ese tiempo yo jugaba a la pelota, entrenaba, estaba jugando en un club y que no quería darme una carga que no me correspondía”, contó.

En ese sentido, el ex Gran Hermano sostuvo que “fue súper bonito de su parte, súper madura. Yo le dije ‘pero yo no soy de arrancar’ o sea, sigámonos conociendo y ver qué pasa, pero Azzartt no quiso”.

“Ahora más grande y todo lo que me dijo, pienso que fue súper madura de su parte. Después no nos vimos en varios años“, agregó.

En tanto, Azzartt contextualizó que en ese entonces “nosotros nos estábamos conociendo, él siempre ha sido muy caballero, muy atento. Me acuerdo que él estaba estudiando y yo estaba embarazada cuando comenzamos a salir, pero no le conté. Y después cuando caché que iba más allá, le dije y recibí una reacción que uno se espera“.

“Es obvio si decía ‘estoy embarazada’, esperaba como un ‘chuta, bueno, que esti’ bien’; pero él no, se quería hacer cargo y fue más chocante todavía“,

“Yo sentía que iba a ser una carga para él con Facu (su hijo). No tenía qué ofrecer en una relación, estaba arrendando una pieza (…) Fernando tenía más proyectos, estaba estudiando, jugando a la pelota y ahí fue como decisión mía, no lo volví a hablar más”, concluyó la joven.

