“Se te acabó la fama”: Azzartt Maveth respondió a críticas por volver a trabajar como micrera

Azzartt Maveth, más conocida como la Tía de la Micro, respondió a las críticas que ha recibido por volver a trabajar como chofer del transporte público tras su paso por la televisión.

“Chile, país donde lo único que hacen es criticar (…) ¿Tanto les molesta que vuelva a las micros?“, decía parte de la declaración difundida en redes sociales.

“Se te acabó la fama” y “duraste 5 minutos“, son algunos de los ataques que a Maveth que le han llegado, tras no concretar nuevas ofertas de trabajo televisivas.

El descargo de Azzartt Maveth

“Soy la misma mina que salió del Sename llena de sueños por cumplir y puedo decir que he podido cumplir cada uno de ellos”, expresó la trabajadora en su Instagram.

Respecto a los usuarios que afirman que a la joven se le habría acabo la fama y por eso decidió volver a su antiguo trabajo, la conductora aseguró: “Me encantan las micros, y no me importa el qué dirán porque vuelvo a mis inicios, a algo que me gusta”.

“Y si no hubiera podido volver, hubiera trabajado en el supermercado, mall, lo que sea; aun con sus críticas”, se defendió Azzartt.

Asimismo, concluyó que: “A la misma gente que me trata mal en redes sociales, la transporto día a día con una sonrisa, amable, esperándolos si los veo correr (al paradero), haciéndome la loca si no paga, y no me pongo a discutir”.

