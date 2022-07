Director de Gremlins aseguró que Baby Yoda es una copia de Gizmo: “Es completamente robado”

Ambos personajes inspiran ternura. Son chicos, de ojos y orejas grandes, lo cual les da una apariencia bastante similar. Tanto que este hecho ha generado suspicacia en Hollywood, en especial al director de la película Gremlins.

Joe Dante, quien estuvo al frente de las dos películas, estrenadas en 1984 y 1990, aseguró que Baby Yoda es una copia de Gizmo, personaje protagonista de ambas cintas.

“Creo que la longevidad de las películas (Gremlins) es realmente clave para este personaje (Gizmo), que es esencialmente como un bebé”, expresó el director durante una entrevista con el medio San Francisco Chronicle.

Y sentenció: “Lo que me lleva, por supuesto, al tema de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Desvergonzadamente, pensaría”.

Gizmo es el personaje principal en la clásica comedia de terror de Dante de 1984 Gremlins y su secuela de 1990, Gremlins 2: The New Batch. Mientras que Baby Yoda es un personaje introducido en la primera temporada de The Mandalorian, serie spin off del universo Star Wars protagonizada por el chileno Pedro Pascal.