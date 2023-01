“Empezar el 2026…“: Bad Bunny le dio más tiempo a sus seguidores para empezar el año “bien cabrón”

Fueron muchos quienes empezaron este 2023 acompañados de la canción Yonaguni del Conejo Malo, para tener un inicio de año bien cabrón.

Pero hay muchos que se quedaron abajo del barco y pasaron el Año Nuevo en soledad o con los ánimos más bien bajos.

Y así lo dejaron saber a través de sus redes sociales. Diversos internautas postearon mediante sus cuentas de Twitter que este Año Nuevo le fallaron a Bad Bunny por no haber logrado empezar el 2023 de la manera en que el cantante dice en la canción.

“Te fallé Bad Bunny, no voy a empezar el 2023 bien cabrón con él y un blunt”, “te fallé Bad Bunny, no pude cumplir esto”, “te fallé Bad Bunny, pero no fallare a Yatra”, fueron algunos de los comentarios de internautas dolidos o que simplemente no pudieron terminar el año como esperaban.

Esto motivó que el artista urbano publicara un video en su cuenta de TikTok donde aparece cantando Yonaguni pero con la letra modificada.

“Y empezar el 2026 bien cabrón, contigo y un blunt”, fue la manera en que el Conejo coreó la letra de su propia canción, dándole un espacio de tres años a todos los fanáticos que comenzaron este año con la energía baja.

El video fue acompañado de un texto donde el cantante escribió: “Ahí tienen, les di tres años más. Feliz 2023”.

Con este mensaje, Bad Bunny se dio por enterado de los comentarios de sus seguidores y les mostró que él podrá acompañarlos durante muchos años más.