¿Estarán en el backstage? Estas son las comidas y tragos favoritos de Bad Bunny que no pueden faltar en su mesa

Tras meses de espera, este viernes 28 y sábado 29 de octubre Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional en el marco de su exitosa gira World’s Hottest Tour.

Convertido en una estrella mundial, el puertorriqueño regresa a Chile con una batería de hits que lo han posicionado como uno de los artistas más escuchados en el mundo desde el lanzamiento de Un verano sin ti, en mayo pasado.

En la antesala del evento ya se han dado a conocer los accesos, horarios y elementos prohibidos para el ingreso al recinto este fin de semana. Además, la productora informó los cortes de calles que se aplicarán en Ñuñoa como parte de las medidas de seguridad.

A solo días del que promete ser uno de los shows del año, los seguidores del Conejo Malo no quieren perder un solo detalle de la visita del artista. Y es por esta razón que indagamos en sus comidas y tragos preferidos que, quizás, formarán parte de su catering tras bambalinas durante su paso por Chile.

Desayuno y almuerzo

En entrevista con Harper’s Bazaar, Bad Bunny reveló que su día comienza, regularmente, cerca de las 7 de la mañana. “Lo primero que hago es ver el teléfono, yo creo que todo el mundo hace eso”, dijo al medio estadounidense.

Idealmente acompañado de un café, el desayuno predilecto del artista son unas tostadas con un revoltijo compuesto de jamón, queso, tomate y cebolla.

Con relación al almuerzo, el autor de Me porto bonito aseguró que cena a eso de las 2 o 3 de la tarde. Sus comidas, en tanto, suelen ser bastante sencillas: regularmente come arroz que él mismo cocina. Aunque también puede optar por sushi: “Pienso que me viene un poco más liviano a esta hora”.

Adicción al cereal

En la misma conversación, el puertorriqueño reveló que uno de sus platos favoritos es, nada más ni nada menos, el cereal corn flakes con leche.

“Podría comer una caja entera. Lo consideraba un vicio, pero paré”, dijo el cantante. Por otro lado, reveló cuál es la comida que más odia: las aceitunas.

En cuanto al postre, un ingrediente que no puede faltar en estos platos es el coco: “Cualquier cosa que sea de coco: flan de coco, tres leches, dulce de coco, helado de coco”.

¿Pide otro Moscow Mule?

Finalmente, y aunque sus fanáticos ya podrían intuir su respuesta debido al título de algunas canciones, Bad Bunny también reveló cuáles son sus tragos preferidos.

En cuanto a las comidas, Benito aseguró que puede variar, pues a veces se inclina por un vino rojo o un vino blanco. En cambio, si es un día de calor, opta por una cerveza.

Y, a pesar de que no dijo cuál es su favorito, Bad Bunny reveló que sus tragos favoritos son los que tienen vodka, porque “puede manejar de mejor manera la resaca”.