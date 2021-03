Bad Bunny nunca ha ocultado su fanatismo por la lucha libre y recientemente cumplió dos sueños al llegar al escenario del Royal Rumble 2021.

A comienzos de febrero pasado realizó la presentación de Booker T junto al mismísimo ex luchador que integra el Salón de la Fama de la WWE, y además se subió al cuadrilátero para hacer una plancha voladora sobre The Miz y Morrison.

Ahora el puertorriqueño dará un paso más al aceptar el reto de The Miz a una contienda en Wrestlemania 37, evento que se llevará a cabo el próximo 10 y 11 de abril.

La WWE comunicó a través de sus redes sociales que “Bad Bunny está listo para su momento de WrestleMania, ya que el rapero hará su debut en el ring contra The Miz en The Showcase of the Immortals (la vitrina de los inmortales)”.

Por su parte, el cantante, quien recientemente ganó el Grammy por “Mejor álbum pop/latino”, manifestó su entusiasmo por su cuenta de Twitter, donde escribió: “Los veo en Wrestlemania”.