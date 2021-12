A pocas horas de culminar su presentación el pasado viernes 10 de diciembre en Puerto Rico, Billboard anunció que Bad Bunny, en la gira “El último Tour del Mundo” extenderá su llegada a varias ciudades de latinoamérica y el mundo.

El exponente de trap latino y reggaetón comunicó en el mes de abril de este año las primeras fechas y ciudades de su periplo, no obstante, la revista aseguró que agregará más concierto a sus 36 eventos ya programados en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

.@sanbenito has become one of North America’s most consistent and visible superstars, doing it entirely his own way — and in his own language.https://t.co/6ExaSLp0we

— billboard (@billboard) December 10, 2021