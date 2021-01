Bad Bunny comenzó el 2021 con el lanzamiento del videoclip de Booker T, canción incluida en su último álbum El último tour del mundo.

El track hace referencia al reconocido luchador profesional del mismo nombre, quien es recordado por su participación en la WWE.

El cinco veces Campeón Mundial de Peso Completo WCW quiso estar presente en la pieza audiovisual del tema, donde interactúa con el cantante puertorriqueño al interior del remolque de un camión.

Sobre esta canción, Booker T reveló en su podcast Hall Of Fame que el propio artista se contactó con él previo al lanzamiento del disco, básicamente para comentarle lo que haría y pedirle su aprobación.

“Durante todos estos años, he estado esperando que saliera una canción acerca de Booker T, y ahora, Bad Bunny, la sensación latina más caliente del mundo actualmente, me pone en una canción, hombre. Me puso a lo grande y se lo agradezco“, señaló.

Revisa el video de “Booker T” acá: