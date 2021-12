Probablemente, ya notaste al ingresar a tu aplicación de Spotify un gigantesco botón que da a conocer el resumen de tu 2021. Una vez más, la plataforma musical Spotify dio paso a que sus usuarios puedan conocer un divertido resumen de lo que más escucharon durante el año. Se trata de Spotify Wrapped, un recuento de aquellas canciones que más oíste desde enero, así como también, tus artistas favoritos, todo en base a las reproducciones que realizaste y cuánto tiempo dedicaste a ellas.

De acuerdo con lo informado por los canales oficiales de la plataforma, “por segundo año consecutivo, la estrella puertorriqueña del reguetón Bad Bunny se lleva el título de artista con más streams del mundo en Spotify. Y lo que es más: ha recibido más de 9.100 millones de reproducciones sin lanzar un nuevo álbum este año”.

Lee también: Spotify Wrapped 2021: Así puedes acceder al resumen musical del año y conocer tu artista favorito

Luego del puertorriqueño, se quedó con el segundo lugar la estadounidense Taylor Siwft, seguida por la banda de k-pop BTS para completar el podio. En cuarto y quinto lugar, se instalaron Drake y Justin Bieber, respectivamente.

En relación a las canciones que más reproducciones tuvieron, la app reveló que “la principal de 2021 a nivel mundial es Drivers license de Olivia Rodrigo , que obtuvo más de 1.100 millones de reproducciones”. En la segunda posición, el viral MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X. El siguente fue Kid LAROI, quien entra en las filas por primera vez, con su colaboración de Justin Bieber Stay“.

Lee también: Desde Denise Rosenthal hasta Ozuna: Conoce los estrenos musicales que no te puedes perder este viernes

Cuando se trata de los mejores álbumes de 2021 a nivel mundial, Olivia Rodrigo vuelve a reclamar la corona: su álbum debut SOUR claramente tenía un poco de dulzura. Future Nostalgia de Dua Lipa ocupa el segundo puesto, con Justice de Justin Bieber , = de Ed Sheeran y Planet Her de Doja Cat en tercer, cuarto y quinto lugar.