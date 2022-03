Durante la jornada de este domingo 13 de marzo, se conoció la información de que el popular cantante puertorriqueño, Bad Bunny, sufrió millonarias pérdidas con el tema “Safaera“, luego de la demanda por derechos de autor que tenía en su contra.

En el tema del Conejo Malo, adempas participan artistas como Ñengo Flow y Jowell y randy, quienes también habrían perdido considerables sumas de dinero. Lo anterior, luego que la rapera estadounidense, Missy Elliot acusara que parte de “Safaera” ocupa sin su autorización el riff de guitarra de su canción Get Ur Freak On.

En ese contexto, según informaron medios internacionales, la justicia falló en favor de la cantante, pasando a formar parte de los créditos de la canción en Spotify, captando también gran parte de las monetizaciones.

El cantante Jowell, en conversación con Jorge Pabón, se refirió a la situación, asegurando que “cobran muy poco” con la famosa canción que saltó a la fama a finales de febrero de 2020.

“Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa“, precisó.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también”, agregó.

Es relevante recordar que la pista de Bad Bunny, utiliza varios samples y ritmos de canciones como Could You Be Loved, de Bob Marley; Pa’ la pared, de Cosculluela; Guatauba, de Plan B; o El tiburón, de Alexis y Fido.

Finalmente consignar que la demanda por parte de Missy no es la única que ha enfrentado el artista, ya que la compañía AOM Music demandó a Benito por usar presuntamente sin el permiso respectivo, fragmentos de tres canciones pertenecientes a DJ Playero. No obstante, Bad Bunny niega las acusaciones, pero la última palabra la tendrá la justicia en un proceso que podría durar hasta el año 2023.

Finalmente recordar que Bad Bunny se presentará en Chile en dos ocasiones. El primer concierto será el 28 de octubre en el Estadio Nacional, y posteriormente, en el mismo recinto, el día 29 de octubre se llevará a cabo su segunda presentación. Ambos eventos tienen las entradas agotadas.

Bad Bunny – Jowell y Randy – Ñengo Flow – Safaera

Missy Elliott – Get Ur Freak On