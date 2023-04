“Fue un error de mi equipo”: Bad Bunny ofrece disculpas a Harry Styles en Coachella tras criticada imagen

La aparición de Bad Bunny en el line up de Coachella 2023 fue muy comentada y no sólo por convertirse en el primer cantante latino en ser headlinner del evento, sino por una criticada captura que apareció durante su show del pasado viernes.

En las pantallas se vieron algunos mensajes que los fanáticos le dedican al puertorriqueño en redes sociales y hubo uno que llamó la atención.

“Buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry Styles nunca podría hacer El Apagón“, rezaba el tweet.

Bad Bunny’s Coachella set displayed a tweet about Harry Styles on the screen:

“goodnight benito could do as it was but harry could never do el apagon” pic.twitter.com/JRh4lvixqF

— Pop Base (@PopBase) April 15, 2023