“Benito, lucha por amor”: Bad Bunny sorprendió al interpretar “Ella y yo” junto a Romeo Santos en concierto

En medio de su gira World’s Hottest Tour, Bad Bunny dio este sábado el primero de sus dos conciertos en el Yankee Stadium en Nueva York, Estados Unidos.

Con casi 40 canciones en cada show, el puertorriqueño interpretó éxitos como La Santa, Safaera, Yonaguni y Moscow Mule.

Y, como si fuera poco, el artista tuvo un invitado de lujo que enloqueció a todos los asistentes. Romeo Santos, el denominado Rey de la Bachata, subió al escenario a cantar un verdadero clásico del reggaetón que hizo perrear a los más nostálgicos.

El tema escogido fue Ella y Yo, cantado originalmente con el estadounidense junto con Don Omar y que fue lanzado en 2007.

La presentación del integrante de Aventura generó una ovación de cerca de tres minutos a Santos y, posteriormente, provocó la histeria de sus seguidores en redes sociales.

“El mejor de todos”, “De eso se trata, colaboración entre hermanos” y “Se robó el show” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales, que difundieron registros del momento.

El show además contó con otros invitados como Chencho Corleone, Arcángel, The Marías, y el dúo Jowell y Randy.

Bad Bunny and Romeo Santos singing "Ella Y Yo" tonight in his New York show pic.twitter.com/UmelIWkJdP

— 束怡 (@EricaClemens4) August 28, 2022