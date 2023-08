“El mejor compañero de aventuras”: Pangal y la especial relación con Bagual, su perrito influencer

Pangal Andrade en conversación exclusiva con el medio Página 7, reveló detalles acerca de la especial relación que mantiene con su perro llamado Bagual, un canino de raza labrador que cuenta con más de 99 mil de seguidores en Instagram.

Bagual en sus redes se define como “Aperrado labrador café, lo mas tierno y bueno que puede haber, el mejor compañero de aventuras y de la vida. Cariñoso tranquilo y muy valiente.”

El ex chico reality comentó sobre algunos episodios que vive a diario junto a su carismático y fiel compañero. “En la noche llega, toca la puerta de mi casa para quedarse conmigo, y a la mañana le digo que me acompañe a trabajar y se va conmigo (…) en otras ocasiones me pone una cara de ‘no’, y se va donde su abuela”, comentó.

Luego, el comunicador indicó que el can toma sus propias decisiones en relación al lugar donde quiere estar: “Él decide si se queda conmigo o si se va donde su abuela, porque él tiene dos amores, su abuela, que es mi mamá, a quien ama, y yo”.

También, Pangal hizo referencia a la familia que ya formó Bagual, sintiéndose un tutor muy orgulloso. “Tuvo un hijo con una labradora preciosa, se llama Po, quien se quedó con mi hermano. Es lo más inteligente y rico que existe en la vida, es un chancho, mi hermano lo tiene que poner a dieta”.

