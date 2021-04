A través de redes sociales, comenzó a circular un rumor que vinculaba al cantante español Pablo Alborán con el bailarín chileno Juan Francisco Matamala, donde aseguraban haberlos visto juntos en Ciudad de México.

Hace algunas semanas, el ex participante de Rojo, el color del talento se fue a vivir a México para formar parte de Hanu Fit como coach de baile, y también participa de una stream house llamada HNix, donde comparte con otros influencers del mundo.

Luego que la información fuese difundida por una cuenta de Instagram, Matamala aclaró la supuesta relación que tendría con Alborán. “Este rumor que acaban de filtrar es totalmente falso. Yo no me he juntado con él, no estoy acá en México con él, no es la razón por la que me vine”, señaló a AR13.

El artista chileno afirmó que la única cercanía que tiene con el intérprete de “Dónde está el amor”, fue cuando se postuló como candidato a rey del Festival de Viña del Mar, en 2020, donde invitaron al show del cantante.

“Ese día yo lo etiqueté en varias historias y lo felicité por su show y él me respondió. Me dijo ‘que bueno que lo disfrutaron, gracias por venir’, fue muy buena onda y fue una conversación muy breve”, recordó.

“Yo cometí el error de dos veces, una fue en mi cumpleaños, publiqué parte de estas conversaciones, en ‘modo fan’, entonces yo creo que desde ahí comenzó el rumor, fueron simplemente conversaciones“, agregó.

En ese sentido, el influencer manifestó que al ser un personaje público “te expones a estas situaciones, yo no sé con qué fin lo hacen. Si yo estuviera con él o no, sería cosa mia“.