El músico chileno Ra Díaz debutó este viernes como bajista del grupo estadounidense Korn tras un concierto en festival Upheaval en Michigan, Estados Unidos.

El recital se enmarca en la nueva gira del grupo, donde reclutaron al artista viñamarino en reemplazo de su bajista original (Fieldy), quien se tomó “un tiempo para sanar”.

A través de su cuenta de Instagram, Díaz expresó su felicidad por comenzar esta aventura musical con una de sus bandas favoritas. “Realmente no puedo describir lo bien que se sintió esto. Estoy agradecido y feliz de estar aquí”, dijo.

“Ser capaz de actuar frente a la gente otra vez es verdaderamente una bendición. Gracias a todos por el apoyo, los mensajes, etc, y por favor perdónenme si no he podido contestar, ha sido una semana loca”, señaló en la red social.

Cabe mencionar que hace un tiempo Ra se desempeña en la primera división del rock anglo, ya que desde 2016 es miembro estable del conjunto hardcore Suicidal Tendencies.