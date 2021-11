Durante esta semana, luego de que quedara definido el balotaje para asumir la presidencia de Chile en marzo del próximo año, múltiples figuras públicas, tanto residentes en nuestro país como en otras partes, han manifestado sus preferencias de cara a esta nueva etapa del relevante proceso electoral

Durante la tarde de este jueves, Billy Gould, el bajista de la banda de la famosa banda estadounidense, Faith No More, se refirió a una de las alternativas de la papeleta en la segunda vuelta del próximo domingo 19 de diciembre.

“Las palabras ‘de derecha’ y ‘fascista’ se dicen mucho por estos días y la gente suele considerarlas como exageraciones”, fue lo que comenzó planteando el músico a través de su cuenta de Twitter, junto al link que lleva al perfil de José Antonio Kast en Wikipedia. Posteriormente, declaró que “no es el caso de este tipo, en las próxima elección de Chile”.

Solo algunos minutos más tarde, Gould señaló que “leo su biografía y lloro. Este tipo realmente podría convertirse en presidente. Estoy profundamente apenado de que esto sea siquiera una posibilidad para mis amigos chilenos. Manténganse firmes“.

No conforme con lo planteado, el bajista volvió a arremeter con un tuit más breve en que simplemente expresó “que se joda este tipo“, acumulando cientos de ‘me gusta’ en la plataforma.

The words "right wing", "fascist" get thrown around a lot these days, and people often seem to consider them as exaggerations. Not in the case of this next election in Chile, with "this guy": https://t.co/fqrvcO95GX

