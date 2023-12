“De la Ale ni me acuerdo”: Bambino y Vivi sinceraron opiniones sobre ex jugadores de Gran Hermano Chile

Las vacaciones en Cancún de los ex participantes de Gran Hermano no han estado exentas de polémicas, ya que han sincerado varias opiniones sobre sus compañeros de encierro.

Así lo dejó entrever Bambino en un video que fue rápidamente viralizado en TikTok, donde en una primera instancia reveló a las primeras jugadoras que encontró “lindas” en la casa.

“Yo creo que al principio encontré linda a la Maite, a la Skar. Me llamaron la atención la Estefi, la Fran, la Coni”, expresó.

Hasta ese momento todo era risas y bromas, sin embargo, Fernando Altamirano realizó una polémica mención a su ex enamorada Alessia Traverso, asegurando que no se acordaba de ella para ser calificada en aquella primera instancia.

“Increíblemente el primer día así, de la Ale ni me acuerdo. Como que no sé, no me acuerdo”, aseguró Bambino.

“No puedo apoyar a un infiel”

Pero las preguntas controversiales no terminaron ahí, ya que también se viralizó otro registro en TikTok en el que Viviana Acevedo hace referencia a la infidelidad de Raimundo.

La contestación nació una vez que a Vivi se le preguntó si prefería a Raimundo o Eskarcita, contexto en el que eligió a su compañera de encierro con una polémica argumentación contra el ex jugador.

“Eskarcita. No puedo apoyar a un infiel”, respondió Acevedo causando una sorpresiva reacción de Fernando Altamirano.

Revisa los momentos aquí:

