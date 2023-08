Bambino zanjó rumores por su ausencia en Gran Hermano tras nominación de Alessia: “Hay que ser inteligente”

Ya sabemos bien cuál fue el desenlace que tuvo la última placa de nominación en Gran Hermano Chile y que dejó a Skarleth Labra como la reciente eliminada del reality.

Pero antes de que eso se definiera, la noche del domingo se vivió la gala de eliminación que reunió a las familias de todos los jugadores que estaban en riesgo de salir: Constanza, Skarleth, Jorge, Hans y Alessia.

En el caso de esta última participante, llamó la atención que entre el público no estuviese Fernando “Bambino” Altamirano, con quien formó una relación durante el programa y que buscarían continuar en la vida real.

Esto desató una serie de especulaciones, partiendo por la relación que este ex participante tendría con la familia de su pareja. Una situación que se encargó de aclarar por su parte.

¿Qué pasó con Bambino?

De esa forma, Bambino le señaló a Página 7 que “hay mucha gente malintencionada, que le encanta hacerle daño a las personas gratuitamente“.

Dicho eso, sobre su ausencia indicó que “a veces hay que ser inteligente cuándo estar y cuándo no”, descartando algún problema con la familia de Alessia, afirmando que “hay un respeto mutuo muy grande” en ese ámbito.

Junto a lo anterior, el productor de eventos deportivos fue consultado si es que ha podido conversar con los seres queridos de la cantante. Algo a lo que rechazó referirse de forma explícita.

“Si es que me he acercado a ellos fuera del encierro, esa pregunta igual prefiero no ventilarla, porque siento que es un tema personal entre la familia, Alessia y yo“, sentenció.

