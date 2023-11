Azzart Maveth le cerró la puerta a Bambino tras beso con Eskarcita: “Sabía los límites”

La ex chica reality Azzart Maveth reaccionó al beso entre Scarlette Gálvez y Fernando “Bambino” Altamirano en la piscina de Gran Hermano Chile.

Y es que en redes sociales se viralizó el momento en que la actual jugadora y el reciente eliminado del reality se dan un apasionado beso, como parte de un juego.

Ante las imágenes, varias personas comenzaron a alertar a Azzart, quien mantuvo un breve amorío con Bambino cuando este estuvo fuera del encierro por primera vez, por lo que decidió aclarar sus sentimientos frente a los internautas.

A través de una storie en Instagram, que posteriormente borró, la joven indicó que la gente es “morbosa” por enviarle el video y que “él (Bambino) decidió eso”.

“Si él no fue leal, yo sí y dejé hasta de salir por respetarlo para que no hablaran estupideces”, continuó. “Filo con él, sabía los límites y no cumplió. La pasé bien, me quedo con lo bueno. Éxito para él”, cerró.

QUEEEEE, la azzart subió esto por el beso de bambino con la eskarcita👀 #GranConstanza pic.twitter.com/wVVFsQ1pNV — c 🩰 (@capellisversion) November 5, 2023

Posteriormente, en su cuenta de TikTok subió un video en tono sarcástico sobre su reacción al ver los videos que los usuarios le enviaron.

