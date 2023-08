Bambino reveló qué decía la controversial carta que le dejó a Alessia en su reingreso: “Para que no crean que…”

El fugaz reingreso de Fernando “Bambino” Altamirano a Gran Hermano Chile como parte de una prueba para los jugadores, causó repercusiones por los regalos que le dejó a quien es su pareja del reality, Alessia Traverso.

Esto debido a que el ex participante no sólo le dedicó sentidas palabras a cada uno de sus ex compañeros, aludiendo además a las controversias que se han desatado en el exterior, sino que también por una carta que dejó en el velador de la ex The Voice.

Junto a las flores, chocolates y un anillo, Bambino le escribió esta misiva que finalmente fue advertida por Gran Hermano, solicitando su inmediata entrega ante el riesgo de que ésta contuviese información que infringiera las reglas.

Por lo mismo, la competidora hizo caso a lo estipulado y devolvió la carta sin leerla antes. Pero esto no dejó tranquilos a los seguidores del programa.

¿Qué decía la carta de Bambino?

Para aclarar esta situación, Fernando explicó el contenido del escrito y cuál era su propósito con esto mediante una transmisión en vivo a través de su Instagram.

“Para que no crean información falsa… Lo que yo hice fue llevarle una foto y atrás, escribirle unas palabras lindas a la Ale y nada más“, señaló.

“Nunca escribí una carta con información de afuera”, sentenció sobre esta polémica.

Al mismo tiempo, Bambino también aludió a los conflictos que se vivieron dentro de la casa-estudio, aludiendo principalmente a su relación con la denominada familia Lulo.

“Yo con la Coni (Capelli), con Pincoya (Jennifer Galvarini), con Pancho (Arenas) nunca he tenido mala onda dentro de la casa. Pincoya a veces me retaba, me tiraba ahí unos palabrazos, pero ella es Pincoya, es así, no es una mala persona, es parte de su esencia, ninguna mala cara, nunca tuve problema con ellos”, fue parte de lo que dijo.

