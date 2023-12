Bambino confirma viaje a Cancún con ex jugadores de Gran Hermano: “No hay reglas, no hay cámaras”

La madrugada de este domingo, Fernando “Bambino” Altamirano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram donde sorprendió con un anuncio que involucra a sus ex compañeros de Gran Hermano Chile.

Allí, junto con saludar a sus seguidores y seguidoras y contar lo que han sido sus ajetreadas últimas semanas, el oriundo de la comuna de El Bosque reveló que en pocos días viajará a un paradisíaco destino con el fin de descansar.

“La próxima semana me pierdo unos días, porque me voy a Cancún“, aseguró en la red social. “Me voy a México, a desconectarme unos días de todo lo que ha sido esta tremenda locura de Gran Hermano”, añadió.

Sin embargos, los anuncios no quedaron ahí, pues Altamirano dejó a nadie indiferente al desclasificar que no irá solo, sino que irá acompañado por seis ex jugadores del reality de Chilevisión, según rescató la página La Big Sister GH.

“Me voy con algunos compañeros, es una bombita que tenemos guardada por ahí. No les voy a decir quién es, pero imagínense”, adelantó en la transmisión.

Finalmente, Bambino cerró el Live en la plataforma mencionando algunos detalles de lo que será el inédito viaje a Centroamérica con sus amigos: “(Vamos) a modo de celebrar también esta linda experiencia. Vamos seis al viaje. No hay reglas, no hay cámaras“, sentenció.

Mira el video a continuación:

