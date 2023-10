Bambino sinceró su decepción a Alessia por cómo enfrentó su ruptura en Gran Hermano: “No fue la manera”

La noche de este martes, los jugadores que aspiraban al repechaje visitaron la casa y, tras la autorización de Gran Hermano para pasar la noche con sus ex compañeros, aprovecharon al máximo su estadía para zanjar algunos asuntos.

Así fue el caso de Bambino, quien sostuvo una sincera conversación con Alessia Traverso, tras la bullada ruptura que ambos protagonizaron unos días después que la cantante fuera eliminada del reality de Chilevisión.

Bambino sinceró sus sentimientos a Alessia

“Te juro que no fue con la intención de hacerte daño“, comenzó diciendo la jugadora, añadiendo que “nada de lo que he hecho aquí fue con la intención de hacerte daño“.

Fernando, en respuesta, tomó la palabra y lanzó una honesta reflexión que conmovió a más de alguno que haya experimentado un quiebre amoroso: “A veces las cosas resultan y otras veces no. A veces uno tiene planes en el trabajo o en una relación y no resulta y no pasa nada. Yo intenté hacer lo mejor posible”.

Bambino en Gran Hermano: “Te lo pasaste por el cu…”

“Te esperé, te respeté y bueno (…) Cuando te tocó entrar (por el repechaje) no te voy a mentir que dije ‘esta no es la Ale. ¿Qué hue? ¿Por qué entró así?’ Pero quédate tranquila. No soy una persona rencorosa. Y contigo pasé momentos muy lindos que voy a dejar guardados“, agregó Altamirano.

Tras lo anterior, Bambino continuó y deseó lo mejor a su ex vínculo amoroso, no sin antes recalcar su decepción por las palabras que dijo cuando reingresó al encierro. “No funcionaron las cosas y quiero que toda esta presión que has sentido te la saques y disfrutes esta experiencia”.

“Pero fue como entraste, porque siento que todo el respeto que te tuve y lo que aguanté por ti, lo que te cuidé… no fue la manera correcta de haber ingresado. Todo eso prácticamente te lo pasaste por el culo“, concluyó.

