Bambino y la despedida final a Alessia en Gran Hermano: “Sácate todas las presiones”

Finalmente, Raimundo y Viviana fueron los elegidos del público para reingresar a Gran Hermano Chile. Mónica, Trinidad, Ariel y Fernando ya no podrán volver a la casa más famosa del mundo, sin embargo, obtuvieron un permiso para estar un par de horas junto a sus ex compañeros. Bambino, apenas pudo, se acercó a Alessia y se despidió con emotivas palabras y un gran abrazo de su ex pareja: “Rescato lo positivo, te deseo lo mejor y pásalo bien. Disfruta esta experiencia, que no se volverá a repetir. Sácate todas las presiones”, fue su consejo.