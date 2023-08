Bambino lanzó radical comentario sobre Raimundo Cerda de Gran Hermano

La polémica se ha apoderado de la casa-estudio de Gran Hermano y, a diferencia del principio, ahora cualquier participante podría crear estrategias para mantenerse en el programa.

Está claro que siempre hubo diferencias entre los participantes, aunque parece que ahora ya no quedan ganas ni de fingir simpatía, si no resulta completamente necesario.

Y, de hecho, esta regla parece aplicar también fuera de la casa, porque Fernando Altamirano sorprendió con el comentario que lanzó sobre Raimundo Cerda en el panel del programa.

¿Qué dijo Bambino?

Ya hace algunas semanas que Bambino dejó el encierro, luego de haber sido eliminado por la votación popular luego que ciertas polémicas dentro de la casa potenciaron las preferencias del público.

Y justamente en el contexto de su eliminación es que Bambino ha asistido al panel del programa de Gran Hermano para comentar algunas situaciones, como la pregunta que el periodista Max Collao le hizo sobre el nuevo participante de la casa: Raimundo Cerda.

“Fuiste a Argentina recién, ¿qué te pareció ‘Rai’?”, consultó Collao a Bambino. Aunque la pregunta no motivó una respuesta demasiado constructiva.

“Sinceramente, no te podría decir algo, porque no me di cuenta de que estaba en la casa. Para mí no existe”, comentó.

