Bambino desclasificó detalles de su noche de fiesta con Camilísima: "Lo que se rumorea es..."

El domingo 5 de noviembre, Bambino se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano tras permanecer casi 3 semanas en la casa luego del inesperado repechaje que le permitió reingresar.

“No me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba. Esperaba quizás reingresar en un repechaje pero no ahora. Cayó del cielo y, sinceramente, estas semanas lo pasé súper bien, fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito”, expresó tras conocer el resultado.

De esta forma, Fernando Altamirano abandonó encierro y, apenas un día después, fue testigo de la polémica en torno a las fotografías filtradas de Raimundo Cerda y Cass Zamorano.

A modo de coincidencia, esa misma jornada visitó el panel del programa y aprovechó de entregar su opinión: “Mi familia me enseñó ciertos valores que trato de llevar en mi vida diaria”, expresó en aquella oportunidad.

Bambino sinceró su relación con Camilísima

Ahora, en su primera semana de vuelta en Santiago, el productor de eventos deportivos conversó con CHV Noticias y, entre otros temas, se refirió a su vínculo con Camilísima, luego que fueran captados bailando en una fiesta.

“Le di un beso en la cara para saludarla”, dijo de entrada, descartando cualquier otro tipo de acercamiento. “Cuando la conocí un beso en la cara. ‘Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando’. Así que hubo un beso, pero en la cara”, aclaró.

Bambino sobre Camila Campos: “No la he vuelto a ver”

Así, tras ser consultado sobre una posible relación sentimental, affair o touch & go con la periodista, Bambino reiteró que “lo que se rumorea por ahí es un mito”.

“No hubo un beso en la trompa, como dice Pincoya. No hubo merequetengue, tentenvilú”, puntualizó en la conversación, justo antes de concluir asegurando que no han vuelto a verse tras aquella noche.

“No la he vuelto a ver, pero buena onda. Un saludo a la Cami, me cayó súper bien. Así que un saludo“, cerró el ex jugador de Gran Hermano.

