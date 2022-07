Banda hizo un homenaje a Stranger Things en pleno concierto: “La música tiene el poder de salvar a todos”

La banda estadounidense, Twenty One Pilots, presentaba su show en vivo en festival de música Electric Casle, en Rumania, cuando inesperadamente tocaron una renovada versión de Heathens, uno de sus más grandes éxitos.

El cantante Tyler Joseph y el baterista Josh Dun hicieron un remix con la canción que suena en la introducción de la serie Stranger Things, musicalización que fue creada por Kyle Dixon y Michael Stein.

“La música tiene el poder de salvar a todos” decía el video que se reproducía en el escenario del festival. La frase proyectada hace referencia a la herramienta que tenían los protagonistas para defenderse de Vecna.

El público celebró eufóricamente la innovadora puesta en escena, por lo que se volvió rápidamente viral en redes sociales, alcanzando 1,3 millones de visualizaciones en YouTube a dos días de su publicación.

Metallica también hizo lo suyo

El soundtrack de la creación de los hermanos Duffer ha recibido múltiples halagos. Canciones como Running Up That Hill fue considerado un acierto por la audiencia. Como también lo fue Master of Puppets de Metallica, la cual fue utilizada en una icónica escena.

La banda de trush metal también homenajeó ese momento en su cuenta de Instagram, donde tocaron y cantaron la canción en un dúplex, en el momento exacto donde el personaje Eddie Munson interpreta la canción.