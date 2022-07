Rosalía, Bad Bunny y Harry Styles: La lista de recomendaciones musicales de Barack Obama

(EFE) — El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó este martes su lista de recomendaciones de canciones para este verano, entre las que incluyó Saoko de la cantante española Rosalía.

Saoko fue una de las 44 canciones elegidas por Obama para amenizar el verano, junto a Break My Soul, de Beyoncé; Vibe Out, de Tems; Blue in Gree”, de Miles Davis; Last last, de Burna Boy, y Save Me, de Aretha Franklin, entre otras.

“Cada año me entusiasma compartir mi lista de verano porque aprendo sobre muchos nuevos artistas con sus respuestas. Es un ejemplo de cómo la música nos puede juntar”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022