“No tuvimos una relación fácil”: Bárbara Rebolledo desempolvó supuesto “mechoneo” a Karen Doggenweiler

La periodista Bárbara Rebolledo estuvo invitada en el reciente capítulo del programa Pero Con Respeto, conducido por Julio César Rodríguez, donde recordó su tensa relación laboral con Karen Doggenweiler.

“No tuvimos una relación fácil, yo te diría que es con la única persona que no tuve una relación normalmente laboral”, comenzó diciendo Rebolledo.

“No fue siempre fue así. Al principio, cuando nos conocimos, teníamos súper buena onda, después ya la cosa no fluyó”, agregó.

En ese contexto, rememoró cuando algunos medios de comunicación de la época dieron a conocer un supuesto “mechoneo” de la ex convencional a Doggenweiler. “Yo nunca tuve problemas con nadie, incluso cualquiera puede googlear la retrofarándula y digo ‘hey, hay que aclarar esta situación'”, afirmó.

“Ella no lo salió a desmentir, que era lo que yo había solicitado, y la verdad es que nunca hemos hablado”, añadió la comunicadora, quien aseguró que no se topaban cuando ambas trabajaban en TVN.

“Yo le pedí que aclarara, como no salió a desmentirlo públicamente a través del medio, hubo un silencio de su parte”, enfatizó.

Según consignó Publimetro, la polémica entre ambas animadoras surgió a inicios de los años 2000. Los rumores apuntaban a que Doggenweiler habría denunciado una agresión física por parte de Rebolledo.

La acusación, que remeció a los programas de farándula de la época, habría ocurrido debido a los celos por su cercanía con Felipe Camiroaga. Sin embargo, esta situación nunca se pudo comprobar del todo.

En 2020, la ex convencional habló sobre este tema en Podemos Hablar, donde aseguró que el ataque había sido anunciado en una revista. “Me enteré ahí, cuando estaba escrito. Evidentemente, me trajo problemas en el canal (…) Llamé a esta persona por teléfono por altavoz y aclaró que era una invención de la prensa”, afirmó en ese entonces.

“Yo le pedí que aclarara a los medios que no la había mechoneado y me dijo que no convenía, que era alargar el conflicto y que lo dejáramos así”, agregó.