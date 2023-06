La emoción de Bárbara Ruiz-Tagle al volver a estudiar a los 43 años: “Es uno de los regalos más grandes”

A medida que pasa el tiempo, son cada vez más las personas adultas que deciden intentar adquirir y aprender más conocimientos fuera de sus disciplinas. Es el caso de Bárbara Ruiz-Tagle, quien a sus 44 años se encuentra estudiado Psicología.

La reconocida actriz vivió momentos de reflexión durante el encierro por la pandemia del Covid-19, motivo por el cual asistió a terapia para cuidar su salud mental. Aquel proceso, además de la contingencia que vivía el país, la llevaron a empezar una nueva carrera de forma online en 2022.

Así lo reveló en conversación con LUN, donde entregó detalles de este proceso. “La pandemia nos hizo abrir los ojos y ver qué necesitamos como sociedad. Estudiar esta profesión tiene que ver con ser una persona que aporta, que puede ayudar de distintas formas”, comentó.

Asimismo, explicó que “el teatro ayuda de muchas formas y la psicología tiene herramientas un poco más empíricas”. Aquello lo aprendió siendo estudiante en modalidad vespertina, en la Universidad Gabriela Mistral.

En cuanto a su futuro, reveló que es una pregunta que se hace siempre, pero que va a “tratar de encausar la psicología y el teatro (…) intuitivamente creo intentaré unir ambos caminos. No sé si podría dejar de lado el teatro”.

Además, reveló que la decisión que tomó “es uno de los regalos más grandes” que le ha hecho la vida. En la misma línea, contó que “no había tomado la decisión de estudiar antes porque no existía la modalidad online y eso ayuda en un montón de cosas”.

Por último, señaló que para ella “el comportamiento humano es una pasión y las pasiones no te dejan hasta que las escuches (…) si uno puede estar cercano a cambiarle la vida a una persona ¿Por qué no hacerlo? Yo he sido una regalona de la vida y no cuesta nada devolver eso con amor”.