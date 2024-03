De “Matrix” a “El Mago de Oz”: 5 referencias escondidas de “Barbie” a clásicas películas

Barbie fue un verdadero fenómeno el 2023: Arrasó en taquilla, fue uno de los temas más comentados en redes sociales y obtuvo 8 nominaciones en los premios Oscar, donde incluso compite en Mejor Película.

La cinta de Greta Gerwig abrió espacio a comentadas tendencias como el “Barbie fever” o “Barbenheimer”, efecto que se produjo debido al estreno en simultáneo de la cinta protagonizada por Margot Robbie y Oppenheimer de Christopher Nolan.

La película cautivó a la audiencia y ha ganando 17 de nominaciones en diversas competencias, hasta el momento. Un éxito para la obra que -con un argumento sencillo- expuso temáticas sociales como el cuestionamiento a los roles de género y qué significa ser mujer, todo de manera amigable.

Con esa misma fuerza, Gerwig rindió homenaje al cine, realizando guiños o derechamente parodiando películas clásicas que también exploraron el sentido de la vida, y que acá recogimos para ver si te percataste o no de estas referencias.

1. Matrix

Pese a que Barbie recoge las referencias en un nivel humorístico, el primer tramo de la película nos muestra de forma solapada el discurso de la saga de ciencia ficción.

Tras una conversación con una marginada Barbie denominada “rara” (Kate McKinnon), la Barbie protagonista debe escoger entre continuar su vida en Barbieland, sin conocer el mundo real, o comenzar una aventura que le hará abrir los ojos.

Esta sería la primera gran referencia a la película protagonizada por Keanu Reeves, donde él debe optar entre una pastilla roja o azul para olvidar todo lo aprendido o desconectarse de la Matrix.

2. Legally Blonde

La película hizo una referencia clara a la adaptación de Legally Blonde, film donde se exploran los prejuicios de género y se analizó cómo se asume el valor de las mujeres y sus logros.

De forma similar ocurrió con Barbie, cuya protagonista comienza sintiéndose conforme con el lugar que ocupa en la sociedad, sin embargo, tras un proceso de cambio, despierta una incomodidad e inconformismo.

Barbie y Elle Woods no solo comparten su gran estilo, sino que también hay guiños directos, como diálogos acerca del poder de las mujeres vestidas de rosa, como en la secuencia donde está en la cárcel y pide por una abogada que comprenda a las mujeres como ella.

3. Little Women

Al igual que en el caso anterior, tanto Barbie como la adaptación de la novela Little Women comparten su perspectiva al explorar el rol de la mujer.

Los argumentos de ambas producciones se aproximan entre sí con un cuestionamiento sobre el rol cultural y el lugar que la sociedad impone a las mujeres, reflexionando incluso sobre las exigencias que recaen sobre el género masculino.

Greta Gerwig logró que un elenco lleno de múltiples versiones de la muñeca fueran el círculo seguro para la protagonista, tal como la familia formada por Jo, Meg, Amy y Beth. La misma directora dirigió en 2019 una nueva versión del clásico de Louisa May Alcott.

4. The Truman Show

Sin duda, una de las referencias más claras que encontramos en Barbie. La película protagonizada por Jim Carrey en 1998 reflexionó sobre la realidad artificial, luego de descubrir que fue observado desde su nacimiento como un espectáculo público.

Tal como Truman, la protagonista en un principio no duda sobre los límites de su mundo, sin embargo, Robbie pronto descubrirá que lo creía real, solo era una copia de un universo más extenso.

Si bien en la cinta de los ’90 el controlador de su vida fue un director de televisión, en el caso de Barbie, las fuerzas externas venían desde Mattel, pero en ambos casos se alude al control y la ausencia del libertad.

5. Wizard of Oz

El clásico de 1939 también fue referenciado en la cinta con el viaje de Dorothy (Judy Garland): La joven inicia su camino con los icónicos zapatos rojos en una tierra extraña, donde se enfrenta a todo tipo de peligros, y, al final, comprende que su misión consistía en el descubrimiento personal.

La referencia es clara. Barbie también tiene zapatos para comprender lo que le aguarda en el desconocido territorio real, donde deberá atravesar un camino de aprendizaje que le permitirá convencerse de que la magia del mundo en que habita depende de su voluntad.

Barbie en los Oscar 2024

La película donde todo es color de rosa nos presentó complejas temáticas bajo la vida de Barbie, una muñeca que vive sin cuestionarse la realidad, el escepticismo y los roles de género, y hoy compite en 8 categorías de los premios Oscar.

Nominaciones que no estuvieron exentas de polémicas, ya que el film que buscaba complejizar los cánones de belleza y estereotipos de género, no contó con la nominación de Margot Robbie ni Greta Gerwig, decisión de la Academia que el público no dejó pasar.

