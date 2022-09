I Love You, You Hate Me: Liberan trailer del documental que explica el fenómeno del odio hacia Barney

La recordada serie infantil Barney y sus amigos fue una de las producciones más importante durante los años 90. Sin embargo, hubo un momento en que su personaje también fue utilizado para entregar mensajes de odio, alejándose del mensaje central que entregaba el dinosaurio morado a los niños.

Y es que si bien tuvo una época en la que se transformó en uno de los personajes más queridos de la televisión, creado por Sheryl Leach, muchas personas comenzaron a utilizar su imagen de una manera negativa, con rumores sobre uso de drogas o destruyendo al muñeco de una manera violenta, entre otras cosas.

Es por eso que el nuevo documental I Love You, You Hate Me (Te amo, tu me odias, en español) tratará de responder por qué ocurrió el fenómeno, descrito como el “lado oscuro” de Barney.

Se trata de una serie limitada de dos capítulos creada por la plataforma de streaming Peacock, la cual “relata el ascenso y la caída de la furiosa reacción violenta de Barney the Dinosaur, y lo que dice sobre la necesidad humana de odiar”.

“Desde el ataque a Barney hasta las fiestas de fraternidad y los videojuegos homicidas, algo en la sociedad estadounidense se rompió en un millón de pedazos y nunca se volvió a armar… ¿o es solo lo que éramos todo el tiempo?”, dice en la sinopsis del trailer.

El documental estará disponible el próximo 12 de octubre en la plataforma estadounidense.

Mira el trailer aquí: