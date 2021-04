La ex vedette contó en televisión las agresiones que denuncia, sufría de parte del cantante cuando eran pareja. "Al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres. La pasé súper mal y me terminé yendo del país", relató. Sus declaraciones se suman a las hechas por la ex mujer del artista, Rita Góngora, quien también acusó brutales golpizas.