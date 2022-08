Beatriz Sánchez y su experiencia como candidata presidencial: “Hay un nivel de machismo brutal en la política”

La noche de este sábado, la ex candidata presidencial y constituyente, Beatriz Sánchez, participó de un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, La Divina Comida, junto al ex participante de Rojo Juan David Rodríguez, la modelo colombiana Helénia Melán y el actor Gabriel Urzúa.

En la instancia, la periodista conversó sobre su rol en la Convención Constitucional y su experiencia como candidata presidencial en el año 2017, cuando fue elegida para representar al Frente Amplio.

Confesó que para ella había sido una completa sorpresa. “Yo lo primero que pienso es ‘esta gente se pegó en la cabeza’. Porque una siente que hay gente que se preparó toda la vida, como Ricardo Lagos, que nació con la banda puesta y yo no estaba en esa, no tenía nada que ver conmigo”, dijo Beatriz.

Además, comentó que cuando le hicieron llegar la noticia, convocó a un grupo de personas que sabía que podrían entregarle una visión objetiva sobre la propuesta.

“Invité a un grupo de periodistas y analistas, a algunos los conocía mucho a otros no tanto, pero confiaba en su criterio. Les pregunté cuál era su opinión y contrario a lo que pensé, todos me dijeron que encontraban que era lo más lógico del mundo y yo me fui de espalda, porque no me esperaba esa respuesta”, aseguró la ex constituyente.

Finalmente, agregó que cuando estuvo en la carrera presidencial, tuvo que lidiar con muchas situaciones que consideraba machistas y que a ella como mujer la “ponían constantemente a prueba”.

“Hay un nivel de machismo brutal en la política general. Todo el rato te están poniendo a hacer un test, así como ‘a ver si se la puede esta galla’. Hasta que un día dije no más. Nadie más me va a poner a dar examen de esto, y en el discurso que di en la Sofofa partí diciendo ‘yo nunca más me paro a dar un examen como mujer en un escenario’“.