Begoña Basauri reveló sus razones para optar a una fertilización in vitro: “Venía saliendo de una relación muy traumática”

Begoña Basauri utilizó su cuenta de Instagram este fin de semana para hablar largo y tendido sobre el proceso de fertilización in vitro (FIV) al que se sometió en una clínica de Viña del Mar.

A través de sus historias de la red social, la actriz aclaró un importante número de dudas que dejaron sus seguidoras y seguidores, contó en detalle cómo vivió aquel período y entregó recomendaciones para abordarlo de la mejor manera.

“Hace 10 años yo venía saliendo de una relación muy traumática que me dejó con la sensación de que estaba difícil la cosa y dije ‘no me veo haciendo familia con nadie, pero no tengo la certeza de no querer hijos’. Y ahí me puse a investigar sobre la preservación de óvulos”, comenzó revelando.

Así, ante la incertidumbre en torno a su futuro, Basauri optó por “congelar su reserva ovárica para utilizarla en un futuro”, según explicó en la plataforma. Y fue recientemente, una década después de la decisión, que la intérprete volvió donde el doctor.

“Ahí llegué yo, 10 años después, pero esta vez con un compañero que me había hecho volver a confiar en que se podía hacer familia. En esa clínica fue en la única en la que me escucharon y respetaron lo que yo quería”, comentó.

“Preguntamos en otras clínicas y yo lo sentí muy mecanizado todo. Si bien es un proceso técnico y médico, para nosotros era muy importante sentirnos respetados y contenidos y no que éramos una ficha más”, señaló sobre su decisión de hacer el tratamiento fuera de Santiago.

“Hay que partir por tener ganas”

En una de las preguntas, una usuaria consultó por dónde comenzar en este proceso de la FIV. En respuesta, Basauri aseguró que “aunque parezca una obviedad, hay que partir por tener ganas de tener hijos”.

Junto con explicar su postura en profundidad, la actriz agregó que “si llevas más de 6 meses hasta un año intentando y no ha sucedido, es bueno ir a una clínica de fertilidad para poder entender qué está pasando“. “A veces solo con seguimiento de la ovulación se logra y no es necesario hacer tratamientos más largos”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que un seguimiento ovárico puede la solución en caso de tener eventuales problemas de fertilidad: “Quizás solo cambiando eso llegue la guaguita”.

Sin embargo, Begoña decidió optar por la fertilización in vitro a modo de precaución. “Aunque en la clínica me explicaron todo muy claramente, yo quería hablar con otra mujer que hubiese pasado por eso (…) esa es una de las razones por las que quiero contarles esto“, compartió.

“Tienen que hacer el proceso donde se sientan más cómodas y cómodos, porque es un proceso que puede ser infernal si no estás en el lugar correcto“, sentenció en la red social.

Mira las historias a continuación: