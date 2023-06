Begoña Basauri compartió emotiva imagen con su hija Rosa a cuatro meses de su nacimiento

Fue hace cuatro meses que Begoña Basauri se convirtió en madre por primera vez a sus 41 años y ha ido compartiendo todo su proceso de maternidad con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz nacional cuenta sus experiencias como mamá primeriza y muestra cómo va creciendo su retoña, fruto de su relación con Sebastián Undurraga, su pareja de hace más de cinco años.

“Antes de que tú llegaras y yo me convirtiera en tu mamá, no sabía muchas cosas. No sabía que mi cuerpo era tan sabio, tan fuerte. Que me volvería más humana, más paciente. Que disfrutaría de nuevo los juegos, las canciones”, publicó hace un par de días la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Begoña Basauri Díaz (@basauri)

Y fue este lunes cuando su hija cumplió cuatro meses en este mundo, un acontecimiento que Begoña no dejó de recordar con una divertida publicación.

“Pov: tu guagua cumplió 4 meses y ya es más musculosa que tú“, escribió la actriz.

En el registro, aparece recostada con su hija en su estómago, utilizando sólo un pañal que deja ver su tierna espalda con sus pequeños músculos recién formados.

“Más lindas que el sol”, “que pasa rápido el tiempo” y “cosita más maravillosa”, fueron algunos de los cientos de comentarios que llegaron en la publicación.