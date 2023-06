“No es el eslogan de tu próxima campaña”: Begoña Basauri disparó por “uso político” del caso de lactante fallecida

Tras la muerte de una pequeña lactante de dos meses no tuvo acceso oportuno al servicio de urgencia porque el Hospital de San Antonio se encontraba colapsado, diversos políticos abordaron el tema en televisión. Esta situación causó indignación en la actriz Begoña Basauri, quien les mandó un fuerte mensaje por redes sociales.

A través de las stories de su cuenta oficial de Instagram, la también presentadora en la pantalla chica escribió algunas palabras en contra de quienes utilizan el caso de la bebé para sacar algún tipo de provechemiento político.

En ese sentido, se dirigió a los “honorables senadores, alcaldes, diputados y mundo político en general que se pasea por los matinales: La pequeña de dos meses que murió por no tener acceso oportuno a tratamiento“, comenzó diciendo.

En la misma línea, argumentó que aquel “no es el caso que les permite hacer política e instalar su discurso, no es la ‘guagua muerta’, se llama Mía y no es el eslogan de tu próxima campaña”. Asimismo, les pidió “un poquito de pudor, por favor. Respeto por el dolor de esa familia”.

Además, la actriz realizó una transmisión en vivo donde abordó diferentes temas. Para concretarlo, había pedido a sus seguidores que le hicieran preguntas sobre las temáticas que deseaban que tratara.

En ese sentido, alguien la interpeló, comentándole que “ahora que defendiste la ‘educación sexual’ ¿Qué piensas del abuso de los niños en Concepción?”, a raíz del operativo médico en un colegio de Talcahuano.

Frente a esa pregunta, Basauri contestó que aquello no tenía nada que ver con la transmisión en vivo que realizaría. Pero, de todos modos, señaló que “al igual que con la pequeña Mía, por favor no instrumentalicen estos casos para dar consistencia a argumentos que se caen solos”.

Por último, explicó que “justamente la educación es una de las formas de prevenir y evitar un abuso“.

