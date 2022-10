Begoña Basauri contó los antojos de su primer embarazo a los 41 años: “Comía el arroz con limón y sal”

Hace dos meses, la actriz chilena Begoña Basauri celebraba en sus redes sociales la noticia de que está en camino su primer hijo.

“Hoy celebro la vida. Hoy cumplo 41 y 14″, comenzó en la descripción. “Celebro 41 años de vida. Celebro 14 semanas desde que supe estabas aquí”, escribió la influencer en su Instagram.

Y en conversación con LUN, Basauri entró detalles sobre cómo ha sido su vida con cinco meses de embarazo, algo que comenta fue “muy planificado”.

“Ha sido un embarazo súper bueno, me he preocupado de tomarme las cosas con calma. El nivel de amor que recibo es heavy, se pasó. Si hubiera sabido que era así, me hubiese embarazado antes”, dijo riendo.

“Las mujeres estamos retrasando la maternidad. Es una decisión fundamental que se toma en la vida y yo la tomé en el momento que tenía certeza. Este embarazo es súper deseado”.

Cuando fue consultada sobre sus antojos o momentos incómodos característicos de las mujeres que están en etapa gestacional, confesó que ha tenido una debilidad por el jugo de limón: “Era capaz de levantarme en la noche a tomar limón con sal. Hasta comía el arroz con limón y sal, se me hacía agua la boca. También me encantan los cheetos“.

Begoña también explicó que a sus cinco meses y medio de embarazo continúa con una estricta rutina de ejercicios, siempre con los resguardos médicos correspondientes.