Begoña Basauri reveló por qué fue al psiquiatra en medio de su embarazo: “Empecé a tener muchas pesadillas”

Un importante mensaje sobre maternidad fue el que envió Begoña Basauri a través de sus redes sociales mientras esperaba por una hora que tenía programada para el médico.

“Es raro venir al doctor yo, porque todo ahora es con la Rosa, pero es súper importante“, comenzó diciendo la actriz sobre su visita al psiquiatra, especialista al cual acude desde su embarazo.

Sobre esto, la intérprete señaló que “ha sido muy bacán, mi puerperio también ha sido muy en paz, porque tengo esa contención“.

“Si tienen opción de acceder a salud mental antes del embarazo, después del embarazo, en cualquier momento, lo ultra recomiendo. Es súper importante cuidarse para cuidar“, agregó más tarde la influencer en sus historias de Instagram.

Además, en el video escribió que el acceso a la salud mental no debería ser un lujo, sino un derecho. “Si alguien está pasando días difíciles, no tengo ni medio conocimiento de nada, pero siempre puedo poner oreja para conversar”, aseguró.

La razón detrás

A raíz de las preguntas de sus seguidores, a quienes mantiene muy informados de sus procesos y experiencias como mamá primeriza, Begoña contó por qué decidió asistir al psiquiatra en primer lugar.

“Fui de manera preventiva (…) Cuando estaba como en el quinto mes de embarazo, cuando ya lo conté, la gente de repente, con buenas intenciones, no creo que alguien vaya en mala onda ‘voy a arruinarle el embarazo’, te empiezan como a llenar de sustos, cosas que les pasaron a ellos, sus vivencias“, relató.

“A mí eso me empezó a generar mucha ansiedad y empecé a tener muchas pesadillas, pensamientos catastróficos, salía a la calle y pensaba que iba a venir un auto y me iba a atropellar o que si manejaba iba a chocar e iba a morir”, dijo.

Ante esto, la actriz afirmó que no quería tener miedo por las experiencias de otros y que quería que la experiencia fuera suya.

“Es un momento en el que se necesita mucha contención, porque también se romantiza mucho. Como ‘es el mejor momento de tu vida, tienes que estar muy feliz’. Y no a todas las mujeres les pasa eso. Y es su derecho“, sostuvo.

En la misma línea, la actriz hizo una invitación a sus seguidores que tengan alguna embarazada para que las contuvieran y las escucharan.

“No todos los niños son deseados, muchas mujeres buscaron por mucho tiempo un embarazo y después no era lo que se imaginaban, no a todas las mujeres les gusta dar lactancia, algunas no quieren, algunas quieren y no pueden”, cerró.