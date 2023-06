“Ándate a la súper chu…”: Belén Mora enfrentó a sus haters y les dedicó ácido mensaje sin censura

Si bien su fama llegó mucho antes, la comediante Belén Mora ha estado en la palestra tras su presentación en la última edición del Festival de Viña, cuando su rutina fue abucheada por el público y así dio de qué hablar por su desempeño sobre la Quinta Vergara.

Pero lejos de alejarse de las redes sociales, la profesional continuó con su oficio y siendo cercana con sus seguidores. Aunque ya desde un tiempo hasta ahora, se ha encargado de alertar las palabras de odio que recibe en las plataformas.

Ya cansada por esta tediosa situación, ocupó su Instagram para compartir un fuerte descargo.

Mediante sus historias, reveló que “el nivel de odio que recibo cada pu… vez que subo algo, me tiene chata”.

“Si te caigo mal, no me sigas. Si no te gusta mi trabajo como comediante, no vayas a verme. Pero eso de meterse a tirar y tirar mierda de verdad agota“, continuó, según consignó Página 7.

Descartando que su molestia sea por soberbia o falta de humildad, se dirigió expresamente a sus haters: “Si crees que voy a aguantar tu mierda solo porque tienes un nivel importante de carencias afectivas y no encuentras nada mejor que desquitarte conmigo, ándate a la súper chu…“.

Por otro lado, la humorista también dio a conocer que hace no mucho tiempo se sumó a TikTok, donde ya incluso hizo un live.

Aunque, al parecer, la experiencia no fue del todo su agrado, asegurando que es “la red social más rara y tóxica que hay”.

“Twitter es una plaza llena de viejos tiernos al lado de esta otra”, cerró.