Al igual que muchos chilenos, la humorista nacional, Belén Mora, contó el 2019 en el programa La Divina Comida de Chilevisión, que sufre “de trastorno bipolar y estoy medicada”.

Hace unas semanas, se reunió virtualmente en el espacio de entrevistas de Cristián de la Fuente a través de un Instagram Live, donde se conversaron sobre el diagnóstico.

Lee también: Katty Kowaleczko anuncia su jubilación: “Me quiero retirar y cambiar el sistema de vida”

“Me interesa que la gente me conozca tal cual soy. Creo que la televisión como medio de comunicación carece de autenticidad y quiero hacer mi aporte entregando eso. Y para ser auténtica la gente te tiene que conocer en todo aspecto y sobre todos estos últimos años, donde yo creo que la pandemia fuerte es la pandemia de la salud mental“, dijo.

“Los bipolares vemos la vida con otra intensidad, las emociones las vivimos al 1000% y quizás eso me hace tener el carácter y la personalidad que tengo hoy día. Por ende, no me queda más que agradecerle al universo que me haya mandado este trastorno”, aseguró Mora.

Lee también: Queen: Rock Tour, el lanzamiento del videojuego que celebra los 50 años de la banda



Por otro lado, la ex integrante de Morandé con Compañía analizó la perspectiva social en torno a la salud mental y los trastornos y aseguró que se ha sentido discriminada por su enfermedad.

“Se estigmatiza mucho a quien tiene un trastorno del estado del ánimo, donde trastornos como el bipolar se utilizan como ofensas, ‘oye, la mina bipolar’. Nadie dice la sidosa, nadie dice la cancerosa, pero si una mujer grita es bipolar, si una mujer llora desconsoladamente es bipolar. Y yo tengo ese trastorno y he tenido que lidiar con ser parte de un estigma”, sostuvo.