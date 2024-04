Belén Mora vivió hilarante chascarro durante reunión de trabajo: “Voy a dejar que se burlen”

Belén Mora compartió una vergonzosa anécdota que le sucedió en medio de una reunión de trabajo debido a su nivel de conocimientos en cuanto a tecnología.

La historia de la comediante sacó carcajadas entre sus seguidores, quienes incluso le aconsejaron tomar clases de inglés para que la situación no le vuelva a ocurrir.

El chascarro de Belén Mora

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Belén Mora comentó a sus seguidores que tenía una reunión de trabajo programada desde hace días y que siempre ha sido una persona muy puntual.

“Hoy tenía una reunión de trabajo a las 11 de la mañana, por la plataforma Meet. La persona me envió el link hace unos días y se metió en el calendario, entonces hoy a las 11 de la mañana me conecté”, señaló.

En esa misma línea, explicó que esperó durante 20 minutos sin que nadie se conectara: “Me puse furia, era una falta de respeto. Estaba indignada porque nadie se conectaba a la reunión”, sentenció.

Además mostró un ejemplo de lo que salía en su pantalla al inicio de la reunión y explicó: “Le escribí a la persona y le digo: ‘Oye ¿Qué onda? Me conecté y nadie se conectó’. Me dijo: ‘Belén, todos nos conectamos, te esperamos 10 minutos y como no llegaste, nos salimos'”.

La persona a quien le pidió una explicación le señaló que lo que ella veía en su pantalla era el aviso que la dirigía hacia la tienda de aplicaciones de su teléfono, donde debía descargar la aplicación Google Meet para poder entrar al link de la reunión, por lo que Mora se sintió avergonzada.

“Díganme ustedes, de 1 a 10, ¿Qué tan estúpida soy? Jueguen”, preguntó la humorista y confesó: “Me siento pésimo y me moría de vergüenza. Tienen que haber dicho: ‘Miren esta hue… estúpida'”.

La anécdota sacó carcajadas entre sus seguidores quienes le aconsejaron tomar clases de inglés para entender las instrucciones, por lo que Mora agradeció que no fuesen tan duros con ella.

“Síganme para más historias de una mujer que se quedó atrás en la tecnología. Agradezco a la gente tierna que me pone: ‘Que eres pavita’. Yo sé que me quieren decir: ‘hue…’. Quería compartir este momento de vergüenza con ustedes”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram:

